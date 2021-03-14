Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Şaban ayı 1. günü ne zaman? Şaban ayında hangi kandiller var?

Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayıdır. Şaban ayının birinci günü hangi gün merak edilmektedir. Peki, Recep ayından sonra Şaban ayı ne zamana denk geliyor? Şaban ayı 1. günü hangi gün? 2021 Şaban ayında hangi kandiller var?