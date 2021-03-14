Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Şaban ayı 1. günü ne zaman? Şaban ayında hangi kandiller var?
Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayıdır. Şaban ayının birinci günü hangi gün merak edilmektedir. Peki, Recep ayından sonra Şaban ayı ne zamana denk geliyor? Şaban ayı 1. günü hangi gün? 2021 Şaban ayında hangi kandiller var?
Şaban ayının 15. gecesi ne zaman? Berat Gecesi hangi güne denk geliyor? Şaban ayı 1. günü ve 1. gecesi ne zaman?
RECEP AYI NE ZAMAN?
Üç ayların ilk olan Recep ayı 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Recep ayı kameri aylardan olan hicri ayının yedincisidir. Mübarek 3 ayların başlangıcı ve ilkidir.
ŞABAN AYI NE ZAMAN?
Şaban Ayı 1. günü 14 Mart Pazar günüdür.
ŞABAN AYINDA HANGİ KANDİLLER VAR?
Mübarek Şaban ayında Berat Kandili bulunmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi Berat Gecesi'dir.
Berat Kandili 27 Mart Cumartesi 2021 gününe denk geliyor.