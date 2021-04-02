"Sabahattin Ali Anı Evi" törenle açıldı

"Sabahattin Ali Anı Evi" törenle açıldı Filiz Ali: "Aslında nisanın ikisi babamın kaybolduğu gündür.

"Sabahattin Ali Anı Evi" törenle açıldı

Filiz Ali: "Aslında nisanın ikisi babamın kaybolduğu gündür. Ama bence bugün babamın doğum günüdür"

Başkan Selman Hasan Arslan: "Edremit'in Sabahattin Ali'si burada yaşadı, bugün de yaşıyor ve daima yaşayacaktır"

BALIKESİR - Ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin Edremit ilçesinde çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği ev, Edremit Belediyesi tarafından tadilattan geçirilerek, 'anı evi' haline getirildi. Anı evi Sabahattin Ali'nin Kızı Prof. Dr. Filiz Ali'nin de katıldığı tören ile açıldı.

Edremit Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilen Sabahattin Ali'nin çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği ev anı evi olarak tekrar restore edilerek düzenlendi. Sabahattin Ali'nin özel eşyalarının da sergilendiği evdi. Kendi el yazısı ile yazdığı eserleri de sergileniyor. Edremit Belediyesi tarafından yapılan Sabahattin Ali Anı Evi, ölümünün 73. yılında düzenlenen tören ile hizmete girdi. Törende bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Yıl 1918'di. Bundan 103 yıl önceydi. Sabahattin Ali, ailesiyle bu sokağa taşındı. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları buralarda geçti. Bu evde yaşardı. Bu sokaklarda koşardı. Bu dağlarda gezerdi. Çalışkan bir çocuktu" dedi.

Başkan Arslan, "41 yıllık hayatına çok şey sığdırdı. İlk öykülerini, ilk şiirlerini bu topraklarda, Edremit'te yazdı. Kuyucaklı Yusuf romanı Edremit'te geçti. Nice hikayelerinde bu toprakları anlattı. Ardında eserler, dilimizde şiirlerinden esinlenen şarkılar bıraktı. 73 yıl önce bugün gözlerini yumsa da, yaşayan ve yaşatılan, "Edremit'in Sabahattin Ali'sine selam olsun" dedi.

Sabahattin Ali'nin Edremit'te yaşatıldığının altını çizen Başkan Arslan, "Altını çizerek belirtiyorum. Sabahattin Ali kitaplarıyla yaşıyor. O, ismine ithaf ettiğimiz çalışmalarımızla yaşıyor. ve bugün, birlikte açılışını yapacağımız Sabahattin Ali Anı Evi ile yaşıyor. Bugün onun öldüğü değil, onu yaşattığımız gün olarak tarihe not düşülüyor. Çünkü Edremit'in Sabahattin Ali'si burada yaşadı, bugün de yaşıyor ve daima yaşayacaktır" dedi.

Sabahattin Ali'nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali de, yaptığı konuşmanın sonunda gözyaşlarını tutamayarak "Aslında nisanın ikisi babamın kaybolduğu gündür. Ama bence bugün babamın doğum günüdür" dedi.

Daha sonra Sabahattin Ali Anı Evi'nin açılış kurdelesi kesildi ve anı evi gezildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS