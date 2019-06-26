Sabahattin Ali 29'uncu Kültür Günleri'nde yaşatılacak

Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırklareli Şubesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, 71 yıl önce Kırklareli Toprakları'nda faili meçhul bir cinayet sonucu katledilen Yazar-Şair Sabahattin Ali'yi özel bir program ile anacak.

Sabahattin Ali Parkı'nda ziyaretçilere açık olacak olan "Benim Meskenim Istrancalardır" konulu fotoğraf sergisi ile birlikte Gazeteci Yazar Nebil Özgentürk ve Sabahattin Ali'nin kızı Prof.Dr.Filiz Ali katılımcılar ile bir araya gelecek.

Sabahattin Ali Sokağı'nda, Çağdaş Gençlik Korosu'nun seslendireceği"Şiirlerle Şarkılarla Sabahattin Ali" dinletisinin ardından, Türkolog ve Araştırmacı Gazeteciİlknur Doğan Kamalı, "İçimizdeki Masum" adlı bir panel verecek.

29'uncu Sabahattin Ali Kültür Günleri akşam programında ise saat 21:00'dan itibaren önce Nebil Özgentürk'ün hazırlamış olduğu belgesel gösterimi ile yer alırken, ardından türk müziğinin sevilen sanatçılarından Ali Kocatepe ve Aysun Kocatepe Sabahattin Ali'ye dair en güzel eserlerini seslendirecekler.

Kaynak: Bültenler