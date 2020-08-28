Sabah yürüyüşünde bulduğu içi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
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Sabah yürüyüşünde bulduğu içi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş tarafından sabah yürüyüşünde bulunan, içi altın ve para dolu kadın çantası, sahibine ulaştırıldı.

Sabah yürüyüşünde bulduğu içi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
28.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:43

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş tarafından sabah yürüyüşünde bulunan, içi altın ve para dolu kadın çantası, sahibine ulaştırıldı.

Ünye'de daha önce memur olarak görev yapan ve emekli olan 60 yaşındaki Dursun Akça, ilçenin Yalı mevkisinde sahilde sabah yürüyüşüne çıktığı sırada yol kenarında bir kadın çantası buldu. Aslen Çorum Osmancıklı olan ve her yaz tatilini Ünye'de geçiren Dursun Akça, bulduğu çantayı önce orada bulunan balıkçılara sordu. Daha sonra çantayı zabıta müdürlüğüne teslim etti.

Nikah İşlemlerinden İstanbul'da ikamet eden sahibine ulaşıldı

Zabıtalar çantayı Dursun Akça nezaretinde açtı. İçerisinde Filiz Keskin'e ait Gaziosmanpaşa nikah dairesine ait belge bulan zabıta, daha sonra İstanbul Gaziosmanpaşa nikah dairesine ulaştı. Buradan Filiz Keskin'in iletişim bilgilerini alan ekipler, kendisini arayarak bilgi verdi. Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kuşça Mahallesi'nden evli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Filiz Keskin'in kayıp eşyalarını kayınvalidesi 53 yaşındaki Hacer Keskin teslim aldı.

Kayınvalide Hacer Keskin dünyada iyi insanların her zaman olduğunu söyleyerek, bulduğu çantayı ilgili birimlere teslim eden Dursun Akça'ya ve zabıtaya teşekkür etti.

Dursun Akça ise kayıp çantanın sahibini bulunmasına çok sevindiğini belirtti. - ORDU

Kaynak: İHA

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