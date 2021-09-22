Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel
İstanbul'da okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu yolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturuyor.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu yolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturuyor.
Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullananlar da metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, aktarma merkezlerinin kalabalık olduğu görüldü.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri