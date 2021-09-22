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Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel
Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu yolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturuyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu yolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturuyor.

Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullananlar da metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, aktarma merkezlerinin kalabalık olduğu görüldü.

AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri
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