Sabah Namazı Kaç Rekat? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kılınışı!
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Sabah Namazı Kaç Rekat? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kılınışı!

04.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:08
Sabah Namazı Kaç Rekat? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kılınışı!

Sabah namazının kılınışı, vakit namazlarını kılmak isteyen Müslümanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakitlerde vatandaşlar namazlarını kılıyorlar. Peki sabah namazı kaç rekat? Sabah namazı nasıl kılınır?

Beş vakit namazdan birincisi olan sabah namazı ile ilgili birçok araştırma yapılır. En doğru şekilde eda etmek isteyenler sabah namazı kaç rekat sorusuna cevap arar. Sabah namazı kılınışı, okunacak dualar ve surelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, kadın erkek için sabah namazı nasıl kılınır?

SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

Beş vakit namaz kılan kişiler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar sabah namazı hakkında birçok araştırma yapmaktadır. Sabah namazı kaç rekat sorusu ise en çok merak edilen konulardan birisidir. Sabah namazı 4 rekattır. Sabah namazının öncelikle 2 rekat olan sünneti daha sonra da 2 rekat olan farzı kılınır.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı kılınışı da yine sıkça araştırılan konulardan birisidir. Sabah namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Sabah namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar adım adım sabah namazı kılınışa aşağıdan ulaşabilirler.

Sabah Namazı Kılınışı

Sabah namazına başlamadan öncelikle abdest alınır. Abdest aldıktan sonra ister evde ister camide kılınabilir. Sabah namazı kılınışı şöyle;

Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti

Sabah Namazının Sünneti 1. Rekat

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Sabah Namazının Sünneti 2. Rekat Kılınışı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Sabah Namazı Farzı Nasıl Kılınır?

Sabah Namazının Farzı 1. Rekat

Önce ayağa kalkılarak kamet getirilir.

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat farzını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Sabah Namazının Farzı 2. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

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