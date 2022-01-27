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Sabah dışarıya çıkan komşuları buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sabah dışarıya çıkan komşuları buldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde meydan gelen olayda yaşlı bir vatandaş evinin balkonunda asılı halde bulundu.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde meydan gelen olayda yaşlı bir vatandaş evinin balkonunda asılı halde bulundu.

Olay, Nazilli'ye bağlı İstiklal Mahallesi 611 sokak üzerinde bulunan bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı ve psikolojik sorunları olan İ.S.(70) evinin caddeye bakan balkonunda iple asılı halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstiklal Mahallesi, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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