Sabah çorbası Seferihisar Belediyesi'nden

Seferihisar Belediyesi hafta içi her gün sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek için yola koyulan vatandaşlar için çorba ikramına başladı.

Seferihisar Belediyesi'nin geleneksel hale gelen ve Seferihisarlıların soğuk kış günlerine sıcak bir başlangıç yapmasını sağlayan sıcak çorba dağıtımı, bu kış da devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek için yola çıkan vatandaşlara Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ikram aracından sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Her gün 07.30 ile 09.00 saatleri arasında hizmet veren ikram aracında çorbaların hazırlığı ve dağıtımında hijyen kurallarına büyük önem verilirken çorbalar Hıdırlık Tarımsal Kooperatifi'nde üretici kadınlar tarafından hazırlanıyor.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Kış mevsiminin en soğuk günlerini yaşadığımız bu günlerde her yıl gerçekleştirdiğimiz çorba ikramımıza başladık. Her gün sabah erkenden kahvaltı yapmadan evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın güne hem içlerini ısıtacak hem de sağlıklı bir öğün ile başlamaları için hafta içi her gün 07.30 ile 9.00 arası çorba dağıtımımız devam edecek" dedi.

