Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi bıçakla kovaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi bıçakla kovaladı

Diyarbakır'da saatine taktırdığı kordonu beğenmeyen genç şahıs, iş yeri sahibiyle tartışmaya başladıktan sonra taraflar kavga etmeye başladı, genç şahıs kavganın büyümesiyle elinde bıçakla iş yeri sahibini caddede kovaladı.

18.09.2020 10:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:18

Diyarbakır'da saatine taktırdığı yeni kordonu beğenmeyen A.B. (21), iş yeri sahibi ile kavga etmeye başladıktan sonra M.S.'yi (33) elinde bıçakla caddede kovaladı. A.B.'nin polis ve bekçiler tarafından etkisiz hale getirildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki saatçiye gelen A.B., iş yeri sahibi M.S.'ye saatine kordon taktırmak istediğini söyledi. 80 liralık kordonu beğenen A.B., saatini bırakıp, çıktı. Yaklaşık bir saat sonra geri gelip, koluna taktığı saatin kordonunun beğenmeyen A.B., fiyatının ancak 10 lira olacağını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.B., elindeki bıçakla, M.S.'yi kovalamaya başladı. Çevredekiler, polisi aradı. Kısa sürede gelen polis ve bekçiler, A.B.'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan A.B., polis merkezine götürüldü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan kovalamaca, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, A.B., yaklaşık 50 metre M.S.'yi elindeki bıçakla caddede kovalıyor. Yolun karşısına geçmek isteyen M.S., dengesini kaybedip yere düşüyor. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve bekçiler, A.B.'yi elindeki bıçağı alıp, yere yatırarak etkisiz hale getiriyor.

Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi bıçakla kovaladı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Burak EMEK
Burak EMEK
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hatice Çarpar Okan Bayülgen Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Metin Oktay Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kız Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi bıçakla kovaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:18:38. #1.14#
title