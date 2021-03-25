Saatçilerde de düğün sezonu başladı
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Saatçilerde de düğün sezonu başladı

İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Haberler | Güncel

Saatçilerde de düğün sezonu başladı Kısıtlamalar kaldırılınca düğün saatlerine talep arttı Saatçi Mehmet Ercan: "Yaklaşık 1 aydır gelin damat saatlerine talep yoğun" Yeni normalleşme süreciyle birlikte gelin ve damat adayları evlilik hazırlıklarına başlarken, düğün saatlerine olan talep arttı.

Gelin alma töreninde silahını ateşleyen adam kayınpederini başından vurdu
Gelin alma töreninde silahını ateşleyen adam kayınpederini başından vurdu

Saatçilerde de düğün sezonu başladı

Kısıtlamalar kaldırılınca düğün saatlerine talep arttı

Saatçi Mehmet Ercan:

"Yaklaşık 1 aydır gelin damat saatlerine talep yoğun"

ESKİŞEHİR - Yeni normalleşme süreciyle birlikte gelin ve damat adayları evlilik hazırlıklarına başlarken, düğün saatlerine olan talep arttı.

Mart ayı itibariyle yeni normalleşme adımları atılırken, çiftler düğün sezonunu beklemeye başladı. Hazırlıklarını hızlandıran gelin ve damat adaylarının aileleri ise çiftlere alınacak hediyelere yoğunlaştı. Hem gelinlere hem de damatlara hediye olarak alınan önemli aksesuarlardan biri olan saatlere talep arttı. Hal böyle olunca düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte saatçilerde hareketlilik başladı. Geçmişte gelin ve damat saatlerinde klasik modeller daha çok rağbet görürken, artık spor saatlere ilgi arttı. Gelin damat saatlerinde fiyatlar ise 700 TL'den başlıyor.

"Yaklaşık 1 aydır gelin damat saatlerine talep yoğun"

Eskişehir'de saatçilik yapan Mehmet Ercan, kısıtlamaların kalkmasının ardından işlerinde hareketliliğin başladığını söyledi. Özellikle evlenecek çiftlerin saatlere yoğun talep gösterdiğini aktaran Ercan, "Yaklaşık 1 aydan beri gelin damat saatleri satışında yoğunluk yaşıyoruz. Kısıtlamalar kalktıktan sonra önemli bir hareketlilik başladı. Genellikle bizim sezonumuz temmuz ayında başlar ve 3 ay boyunca yoğunluk devam eder. Biz bu hareketlilikten memnunuz. Pandemi nedeniyle uzun süren bir darboğaz yaşadık ama şimdi umutlandık. Evliliklerde eskiden damat veya gelin saati denildiği zaman sarı saatler olurdu. Artık böyle bir anlayış yok. Şimdi daha çok spor saatlere yöneliyorlar. Gelin ayrı damat ayrı saat alıyor. Bu saatlerde de lacivert, siyah spor saatler tercih ediliyor. Eski klasik saatler artık önceki kadar rağbet görmüyor. Gelin ve damat saatlerinde, çocuklarına bile hatıra olarak kalabilecek olan saatlerde fiyatlar en az 700 ile bin 500 TL aralığında" dedi.

Saatçilerde de düğün sezonu başladı
Saatçilerde de düğün sezonu başladı
Saatçilerde de düğün sezonu başladı
Saatçilerde de düğün sezonu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER

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