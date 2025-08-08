Saadet Sun neden öldü, hasta mıydı?

Saadet Sun'un vefatı sonrası ölüm sebebi ise merak konusu oldu. Saadet Sun hasta mıydı, neden öldü soruları gündemde yerini aldı. Sun'un sağlık durumu ve ölüm sebebi ile ilgili detaylar...

UNUTULMAZ SES SESSİZCE VEDA ETTİ

"Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla tanınan, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti. Müzik dünyasında iz bırakan sanatçının vefat haberi, sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

ACI HABERİ DOSTU DUYURDU

Usta oyuncu Işıl Yücesoy, yakın dostu Saadet Sun'un ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Yücesoy'un sözleri, dostluklarının derinliğini ve kaybın ağırlığını gözler önüne serdi.

DUYGU YÜKLÜ VEDA

Işıl Yücesoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun."

SAADET SUN NEDEN ÖLDÜ?

Sanatçının ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sevenleri ve sanat dünyası, bu büyük kaybın ardından Saadet Sun'un anılarını ve şarkılarını yaşatmaya devam ediyor.