Saadet Partisi'nin Karaman Belediye Başkan Adayı Şaban Şahin Kimdir?

SP'nin Karaman Belediye Başkan adayı Şaban Şahin oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karaman Belediye Başkan adayı olan Şaban Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ŞABAN ŞAHİN KİMDİR?

Şaban Şahin, 1987 yılında Karaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl 9 Eylül Denizli Mühendislik Fakültesi'ne girdi. 1991 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1993 yılında serbest inşaat mühendisi olarak iş hayatına atıldı. İş hayatına mühendislik ve taahhüt alanında Erşahinler inşaat Ltd. sahibi olarak devam etmektedir. Şaban Şahin, evli ve 5 çocuk babasıdır. Şaban Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı oldu.