Saadet Partisi'nin İstanbul, Tuzla Belediye Başkan Adayı Resul Kılıç Kimdir?

Saadet Partisi'nin İstanbul, Tuzla Belediye Başkan Adayı Resul Kılıç oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Tuzla Belediye Başkan Adayı olan Resul Kılıç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

RESUL KILIÇ KİMDİR?

Resul Kılıç, 1970 yılında Bitlis, Ahlat'ta dünyaya geldi. Fazilet Partisi Tuzla Kurucu üyesi olarak ilçe yönetiminde görev aldı. 30 Kasım 2014'de Saadet Partisi Tuzla 5.Olağan kongre ile İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 30 Aralık 2017'de yapılan 6.Olağan kongresinde tekrar İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Kendi aile şirketinde çalışmakta olan Kılıç aynı zamanda özel bir şirkette yöneticidir. Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıdır. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İstanbul 1. Bölge Bölgesi,15'nci sıradan Milletvekili Adayı oldu. Resul Kılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul, Tuzla Belediye Başkan Adayı oldu.