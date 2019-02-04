Saadet Partisi'nin İstanbul, Beykoz Belediye Başkan Adayı Muharrem Kaşıtoğlu Kimdir?

Saadet Partisi'nin İstanbul, Beykoz Belediye Başkan Adayı Muharrem Kaşıtoğlu oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Beykoz Belediye Başkan Adayı olan Muharrem Kaşıtoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MUHARREM KAŞITOĞLU KİMDİR?

Muharrem Kaşıtoğlu, 1973'te Kastamonu'da dünyaya geldi. 1976 yılından itibaren Beykoz'da ikamet etmektedir. AK Parti Beykoz Teşkilatı'nın kurucularından olan Kaşıtoğlu, çeşitli kademelerinde görev almış ve son olarak tanıtım ve medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevini icra etti. İlk ve ortaokulu Beykoz'da, lise öğrenimini ise Haydarpaşa Teknik Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul Araştırmaları Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldı.

YAYINLANMIŞ 3 KİTABI VARDIR

Beykozlu Kastamonulular Derneği'nin kurucu başkanı olan Kaşıtoğlu, halen Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanlığı, Yayıncılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği, Kastamonu Çalışma Grubu Başkan Vekilliği ve Beykoz Belediye Spor Kulüp Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 60'lar Hikaye -70'ler Terane - 80'ler Şahane, Edebiyatımızda Beykoz ve Beykozlu Edebiyatçılar, Yazmış Bulunduk, isimleri ile yayınlanmış üç kitabı vardır. Evli ve üç çocuk babası olan Muharrem Kaşıtoğlu, 2009-2014 döneminde yürüttüğü Beykoz ve İBB Meclis üyeliği görevine, 30 Mart 2014'te tekrar seçilmiştir. Muharrem Kaşıtoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul, Beykoz Belediye Başkan Adayı oldu.