Saadet Partisi'nin Eskişehir Belediye Başkan Adayı Levent Baştürk Kimdir?

SP'nin Eskişehir Belediye Başkan adayı Levent Baştürk oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Eskişehir Belediye Başkan adayı olan Levent Baştürk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

LEVENT BAŞTÜRK KİMDİR?

Levent Baştürk, 1964 yılında Merzifon'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. ABD'nde Pittsburgh ve Denver Üniversitelerinde Uluslararası İlişkiler ve Mukayeseli Siyaset dallarında lisansüstü çalışmalarına devam etti. ABD'nde yaşadığı süre boyunca Muslim American Society Freedom Foundation ve WisdomNet Foundation gibi Müslüman toplumun sorunlarına eğilen sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına aktif olarak katıldı. Baştürk, Şubat 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında Ankara'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) araştırmacı olarak çalıştı. SETA yayınları arasında çıkan "Irak Siyasetini Anlama Kılavuzu" adlı çalışmanın yazarları arasındadır. ABD ve Türkiye'de çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde Türk siyaseti ve uluslararası ilişkiler konularında yazıları yayınlandı. Şu an Dünya Bülteni Haber Portalı için çalışıyor ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde dersler veren Levent Baştürk, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı oldu.