Saadet Partisi'nden selzedelere yardım eli

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı ile Cansuyu Yardımlaşma Derneği, sel felaketlerinden etkilenen selzedelere yardım eli uzatarak, gıda kolisi teslim etti.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı ile Cansuyu Yardımlaşma Derneği, sel felaketlerinden etkilenen selzedelere yardım eli uzatarak, gıda kolisi teslim etti.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, selden etkilenen Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasını ziyaret etti. Ziyarette selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan heyet, hasarın etkilediği alanları gezerek mahalleliden bilgi aldı.

Yapılan ziyarette, Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneği tarafından selzedelere dağıtılmak üzere getirilen 120 yardım kolisi, Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine teslim edildi. Yapılan ziyaret ve destekle ilgili konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında 20-25 evin yıkıldığı, en az 60 evin de selden direkt etkilendiğini söyledi. Başkan İlhan, "Köyde büyükbaş hayvanın da sele kapılarak telef olduğunu köylülerden öğrendik, ayrıca bazı ahırların da yıkıldığını gördük. Birçok vatandaşın evlerindeki eşyaların selde gittiğini, bunun yanında para gibi birikimlerinin sele kapıldığını, ayrıca ot, saman ve yemlerinin de selde gittiğini gördük. Ayrıca köye yaz aylarında hayvancılık ve tarım için gelen ve diğer zamanlarda farklı yerlerde yaşayan aileler, nüfus kayıtlarının Esenyamaç Mahallesi'nde olmadığından dolayı yardım listelerinde isimlerinin olmamasını da işittik" dedi.

Başkale ilçesinde selden etkilenen mahallelerin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ifade eden İlhan, "Bir an evvel Esenyamaç sel tehlikesi olmayan bir noktada yeniden kurularak vatandaşlara ücretsiz olarak ev ve ahırlar verilmelidir" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı