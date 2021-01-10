Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirirdi. Görüşmenin ardından Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı'na geçeceği öne sürüldü.

"VEBALİ BÜYÜK OLANLA İTTİFAK OLMAZ"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan eski Saadet Genel Başkanı Mustafa Kamalak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kamalak yaptığı açıklamada, "Vebali büyük olanla ittifak olmaz" ifadesine yer verdi.

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: HER TÜRLÜ FİKİR ALIŞVERİŞİNE AÇIĞIZ

Sürpriz ziyaret ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, konuya ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bu ziyaretin sürpriz olmadığını belirten Karamollaoğlu, Alçı'nın "Yani 'Cumhur İttifakı bünyesinde yer almak imkan dahilinde değildir, biz çok net bir şekilde Millet İttifakı'nın bir üyesiyiz' demiyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Bugün durduğumuz yer belli. Ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir. Cumhurbaşkanının herkesle görüşmesinde fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaseti yumuşatır" yanıtını verdi.

"TELKİNLERİNİ VE NASİHATLERİNİ YAPMIŞTIR"

Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın da, "Uzun uzadıya, 45 dakika kadar bir görüşme oldu. Benim bildiğim bu konuşmalar çerçevesinde değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bey sayın Cumhurbaşkanına tavsiyelerini, telkinlerini ve nasihatlerini yapmıştır. Hep beraber Türkiye'nin normalleşmesine, Türkiye'de 83 milyonun huzuru, mutluluğu için atılması gereken adımların, terörden ekonomiye, kamplaşmadan kutuplaşmaya, hukuktan adalete her açıdan bir takım değerlendirmeler yapmışlardır.

"BURADAN İTTİFAK ÇIKARMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

Açıklamasına devam eden Aydın, "Ama buradan bir ittifak çıkarmak doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir arzusunun, böyle bir fayda umması yürüttüğü siyaset açısından pek tabiidir. Böyle bir AKP ve Saadet Partisi arasında bir ittifak görüşmesi şeklinde bunu değerlendirmek doğru olmaz.