Saadet Partisi İl Başkanlığı 'Van Park AVM'nin durumunu sordu
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Saadet Partisi İl Başkanlığı 'Van Park AVM'nin durumunu sordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Saadet Partisi İl Başkanlığı 'Van Park AVM'nin durumunu sordu

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, bu haftaki gündem toplantılarında Van Park AVM'nin durumunu ele aldı.

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Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, bu haftaki gündem toplantılarında Van Park AVM'nin durumunu ele aldı.

Parti binasında toplantı düzenleyen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, dönemin Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından övgüyle anlatılıp hizmete açılan Van Park AVM ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesine bazı sorular yöneltti. Özay İlhan, "Van Park AVM kaç yılda tamamlanmıştır, kaç para harcanmıştır? Van Park AVM'de bugün itibariyle kaç iş yeri faaliyettedir ve kaç kişi istihdam edilmektedir? Van Park AVM'nin bugüne kadar ilimize ne gibi bir katkısı olmuştur? Van Park AVM'yi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için ne gibi bir projeniz var? Van'ın en işlek noktasında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve yapımı yıllar süren, milyonlarca para harcanan ve sonuçta bir ucube olarak şehrin göbeğinde duran Van Park AVM, gelinen noktada etrafına tehlike saçan bir yapı haline dönüşmüştür. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van Büyükşehir Belediyesini Van Park AVM konusunda harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam Aleminin Beraat Kandili'ni tebrik ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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