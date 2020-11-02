Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

02.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:46
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'deki depremde yaralanarak tedavi gören depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'deki depremde yaralanarak tedavi gören depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem sonrası İzmir'e gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulunan Genel Başkan Karamollaoğlu'nun dün de bölgedeki ziyaretlerini sürdürdüğü ifade edildi.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtilen Karamollaoğlu'nun daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ettiği, geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı.

Açıklamada Karamollaoğlu'nun "İzmir'e gelince ilk işimiz deprem bölgesine gitmek, bölgeyi gözlemlemek oldu. Bir felaketi yerinde izlemek insanı çok etkiliyor. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Allah bütün depremzede vatandaşlarımıza şifalar versin. Umarım bu yaralar kısa sürede sarılır. Şehir planlamasında, binaların inşaatında gereken özen gösterilir." ifadelerine yer verildi.

Karamollaoğlu'na Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman ve Genel Başkan Yardımcıları Şerafettin Kılıç ile Mahmut Arıkan'ın da eşlik ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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