Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Güneş'ten AA'ya ziyaret
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Güneş'ten AA'ya ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Güneş'ten AA'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Genel Başkan Cafer Güneş, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Cafer Güneş, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı ziyaret etti.

Güneş, beraberindeki partisinin yüksek disiplin kurulu üyesi Mehmet Karalar, İl Başkanı Mehmet İslam ve il yönetim kurulu üyesi İhsan Kirazoğlu ile ziyaret ettiği Kocalar'dan AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güneş, sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve partileriyle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Kocalar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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