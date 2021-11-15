Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 58 yaşındaki Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han, yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalanan ve Erbaa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Han, durumunun ağırlaşması üzerine Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavisi süren Han, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Han'ın, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Abdullah Han, yarın Erbaa ilçesinde toprağa verilecek.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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