Saadet Partisi Alaplı İlçe Başkanlığı Kongresi
Saadet Partisi Alaplı İlçe Başkanlığı kongresi gerçekleştirildi.
Saadet Partisi Alaplı İlçe Başkanlığı kongresi gerçekleştirildi.
Alaplı Belediyesi Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen kongrede 21 delegenin oyunu alan Erhan Uslu, ilçe başkanlığına seçildi.
Yönetim kurulu üyeleri Abdullah Günaydın, Hacı Volkan Şen, Beşir Özdemir, Tuğsal Çetin, Mehmet Güngör, Kahraman Uğurlu, İrfan Polat, İsmail Sarıkaya, Hasan Oktay ve Şerafettin Yolaç'tan oluştu.
Kaynak: AA
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