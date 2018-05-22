Saadet Partisi 27. Dönem Gaziantep Milletvekili Aday Listesi! Saadet Partisi Gaziantep Milletvekili Adayları Kim Oldu?
Saadet Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak seçim için milletvekili aday listesi belli oldu. Peki Saadet Partisi 27.dönem Gaziantep milletvekili adayları kim oldu? İşte Saadet Partisi Gaziantep milletvekili aday listesi...
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Sonrasında ise adaylar açıklandı. Peki Saadet Partisi 27.dönem Gaziantep milletvekili adayları kim oldu? İşte Saadet Partisi Gaziantep milletvekili aday listesi...
GAZİANTEP 1 AHMET FARUK ÜNSAL MÜHENDİS
GAZİANTEP 2 HALİL KILIÇ AVUKAT
GAZİANTEP 3 ŞIHMÜSLÜM BULANIK MÜTEAHHİT
GAZİANTEP 4 MURAT ŞENEL AVUKAT
GAZİANTEP 5 ALİ MULLAOĞLU SERBEST
GAZİANTEP 6 MUSTAFA YAKUT SERBEST
GAZİANTEP 7 MUSTAFA ÖZTÜRK TİCARET
GAZİANTEP 8 ARZU KARTAL YÖNETİCİ
GAZİANTEP 9 AHMET NECATİ SARI NAKLİYECİ
GAZİANTEP 10 MEHMET HAYRİ GÖREN ÇİFTÇİ
GAZİANTEP 11 ZEYNEL ABİDİN DARĞIN ESNAF
GAZİANTEP 12 ADİLE GÜLAY İNGEL EV HANIMI
GAZİANTEP 13 MUSTAFA AKAR ESNAF
GAZİANTEP 14 HASAN KOCAMAN ESNAF