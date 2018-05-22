Saadet Partisi 27. Dönem Gaziantep Milletvekili Aday Listesi! Saadet Partisi Gaziantep Milletvekili Adayları Kim Oldu?

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Sonrasında ise adaylar açıklandı. Peki Saadet Partisi 27.dönem Gaziantep milletvekili adayları kim oldu? İşte Saadet Partisi Gaziantep milletvekili aday listesi...

GAZİANTEP 1 AHMET FARUK ÜNSAL MÜHENDİS

GAZİANTEP 2 HALİL KILIÇ AVUKAT

GAZİANTEP 3 ŞIHMÜSLÜM BULANIK MÜTEAHHİT

GAZİANTEP 4 MURAT ŞENEL AVUKAT

GAZİANTEP 5 ALİ MULLAOĞLU SERBEST

GAZİANTEP 6 MUSTAFA YAKUT SERBEST

GAZİANTEP 7 MUSTAFA ÖZTÜRK TİCARET

GAZİANTEP 8 ARZU KARTAL YÖNETİCİ

GAZİANTEP 9 AHMET NECATİ SARI NAKLİYECİ

GAZİANTEP 10 MEHMET HAYRİ GÖREN ÇİFTÇİ

GAZİANTEP 11 ZEYNEL ABİDİN DARĞIN ESNAF

GAZİANTEP 12 ADİLE GÜLAY İNGEL EV HANIMI

GAZİANTEP 13 MUSTAFA AKAR ESNAF

GAZİANTEP 14 HASAN KOCAMAN ESNAF