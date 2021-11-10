Yakın zamanda PMPL European Championship ilk sezon'da mücadele edecek olan S2G Esports PUBG Mobile kadrosu için HamsiG ile anlaştı. Tecrübeli takım yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yeni bir video yayınladı ve HamsiG transferini tüm taraftarlarına duyurdu.

Son zamanlarda Youtube videolarında ön plana çokça çıkan başarılı oyuncu Faruk "HamsiG" Hamsici PUBG Mobile'daki başarıları ile biliniyor. Oyuncu geçtiğimiz haftalarda oynanan PUBG Mobile Pro League Türkiye Sezon 2 turnuvasında Surreal Esports için oynamış ve birkaç süper hafta sonunda en değerli oyuncu seçilmişti. Oyuncunun yeni yuvası ise PMPL Türkiye sezon 2'de birinci olan S2G Esports oldu.

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