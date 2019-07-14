S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerini taşıyan 6. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi
S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 6. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemini taşıyan 7. uçağın da bugün inmesi planlanıyor.
120 adet güdümlü füze yaz sonunda gelecek
Rus haber ajansı TASS ise ismini açıklamayan bir Rus askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, füze tedarikinin üçüncü kısmının yaz sonunda yapılacağını ve 120 adet güdümlü füzenin yük gemileri ile taşınacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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