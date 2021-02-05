Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü

05.02.2021 17:18 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:22
Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü

SAMSUN'da etkili olan rüzgar nedeniyle özel bir hastanenin çatısında devam eden inşaattan düşen tuğlalar yola savruldu.

SAMSUN'da etkili olan rüzgar nedeniyle özel bir hastanenin çatısında devam eden inşaattan düşen tuğlalar yola savruldu. Tuğlalar, çevrede elektrik tellerinin kopmasına neden oldu, park halindeki cipte hasara yol açtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesindeki özel bir hastanenin çatı inşaatında meydana geldi. 6 katlı özel hastaneye kat çıkılması için yapılan inşaat çalışmasında örülen tuğlalar, şiddetli rüzgar sebebiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düştü. Tuğlaların düşmesi sonucu, elektrik telleri koptu, park halinde bulunan bir cip hasar gördü. Olayın ardından tuğla parçalarının savrulduğu yol, trafiğe kapatılarak, ihbarla  gelen polis ekiplerince önlem alındı. Polis, hastane yönetiminden 2 kişi ve aracı hasar gören kişiyi, ifadesi için polis merkezine götürdü.


Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Barış Manço Yıldız Tilbe Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:22:35. #1.15#
title