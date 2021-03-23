Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobilde hasara neden oldu
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Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobilde hasara neden oldu

23.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:33
Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobilde hasara neden oldu

NİĞDE'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

NİĞDE'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. 

Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Burhan Mahallesi Deveci Sokak'ta Celalettin Özcan'ın iş yerinin yakınına park ettiği otomobilinin camı, rüzgar nedeniyle devrilen ağaç nedeniyle kırıldı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. 


Rüzgarın devirdiği ağaç, otomobilde hasara neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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