Bodrum'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 4 rüzgar türbini mühürlendi
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Bodrum'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 4 rüzgar türbini mühürlendi

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 4 rüzgar türbini mühürlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi planlarının iptali istemiyle Muğla 2. İdare Mahkemesinde açılan davanın sonuçlandığı ve planların iptaline karar verildiği bildirildi.

Yapı ruhsatı bulunmayan, Karakaya ve Geriş mahallelerinde yer alan 4 rüzgar türbininin de ruhsatsız kaçak yapı konumunda olduğu belirlendi.

Hukuki süreci tamamlandığı belirtilen rüzgar türbinleri belediye ekiplerince mühürlendi.

Öte yandan, idari işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Bodrum'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 4 rüzgar türbini mühürlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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