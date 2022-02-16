Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında, nereli?

Rüzgar Aksoy kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Ercüment karakterini canlandıran Rüzgar Aksoy hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Rüzgar Aksoy kimdir?

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

Rüzgar Aksoy,1 Ocak 1981, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Rüzgar Aksoy, 1 Ocak 1981'de İstanbul'da doğdu. 2008-2010 yılları arasında Adanalı adlı dizide oynadı. 2013 yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülünü kazandı. 14 Ocak 2020 tarihinden beri "Ramo" adlı dizide "Halef" karakterini oynamaktadır.

RÜZGAR AKSOY DİZİLERİ

Adanalı, Serçe, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Nermin, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Kara Sevda, Yüz Yüze, Koca Koca Yalanlar, Keşif, Bir Zamanlar Çukurova, Ramo

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