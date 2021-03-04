Rüyada zenci görmek ne demek? Rüyada siyah adam görmek ne demek? İşte rüya tabiri

Rüyada zenci bir kimse görmek, siyah adam görmek ne demek? Sık sık araştırılıyor. Bir kimse, rüyasında zenci adı verilen siyah bir insan görse, bu onun (rüya görenin) gelecek günlerinin aydınlık olacağına ve içinde bulunduğu sıkıntıların sona ereceğine işarettir demektir. İşte rüyada tabirleri

RÜYADA ZENCİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada zenci bir kimse görmek, iyiye yorumlanır. Bir kimse, rüyasında zenci adı verilen siyah bir insan görse, bu onun (rüya görenin) gelecek günlerinin aydınlık olacağına ve içinde bulunduğu sıkıntıların sona ereceğine işarettir.

RÜYADA SİYAH ADAM GÖRMEK NE DEMEK?

Bir kimsenin rüyada Habeşli bir siyahi (siyah adam) görmesi ve hatta onunla konuşması sohbet etmesi, ümitle beklediği bir isteğinin olacağına, arzularının gerçekleşeceğine işaret olarak yorumlanmıştır. Bazen de, rüya sahibinin karanlık gibi gördüğü işlerinin aydınlığa çıkacağına işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyanızda siyah bir habeş görmeniz, ge­ceye ve sevinçli bir habere işâret eder. .Bir habeşli ile oturup sohbet ettiğini gör­mek, ümitle beklenen bir işin güzelce netice­leneceğine işâret eder.