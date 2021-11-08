Rüyada tavuk ve yumurta görmek anlamı! Rüyada yumurta kırıldığını görmek neye işarettir?

Rüyada yumurta görmenin birçok anlamı vardır. Pek çok rüya alimine göre, yumurtayı farklı şekillerde görmekbile bize farklı mesajlar anlatabilir. Bu rüya, genellikle hayatınızda yaşanacak güzel gelişmelerin haber cisidir ve iyi olaylara yorumlanır. Rüyada tavuk ve yumurta görmek ne anlama gelir? Rüyada yumurta kırıldığını görmek neye işarettir? Rüyada büyük yumurta görmek, yumurta kabuğu görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA TAVUK VE YUMURTA GÖRMEKNE ANLAMA GELİR?

Rüyada hem tavuk görmek hem de yumurta görmek genelde olumlu olarak yorumlanmaktadır. Rüyada tavuk ve yumurta görmek, aileye gelecek büyük miktarda paraya, huzurlu ve sessiz bir hayata, hayat amacını bulmaya ve mutlu olmaya, hayırlı olanı istemeye ve şükretmeye delalet eder. Sorunları çözeceği, az olan kazancının artacağı, çektiği zorlukların mükafatını alacağı, hayalini kurduğu servete ulaşacağı anlamlarını taşır.Bu rüyayı görenlerin yoğun stresli ve kötü günleri geride bıraktığı, yanlışlarının farkına vardığı, hayattan beklentisinin kalmadığı, çevresindeki eleştirilerin arttığı, kaygılandığı, en sonunda büyük işler başardığı rivayet edilir. Bu rüyanın tabirinde, tavuk ve yumurta gören kişinin çok zor günler atlatacağı ve maddi açıdan çok sıkıntılar çekeceği ama sonunda her şeyin düzeleceği ve yoluna gireceği, motivasyonunun yükseleceği ve çevresine de neşe saçtığı günler beklediği anlatılıyor. Rüyada kümeste tavuk ve yumurta görüldüyse kişi aldığı kararlardan emin değildir.

RÜYADA YUMURTA KIRILDIĞINI GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada yumurta kırıldığını görmek, rüya tabircileri tarafından olumlu ve olumsuz olarak iki farklı anlamda yorumlanmıştır. Bazı rivayete göre rüyada yumurta kırıldığını görmek, rüyayı gören kişinin yaptığı hataların acısını çekeceği anlamına gelir. Bir diğer rivayete göre kişinin yakın çevreden birini kaybedeceği anlamını taşır. Rüyada yumurta kırmak, rüya sahibinin yatırımlarının iyiye gitmeyeceğinin parasal olarak çöküntüye uğrayacağının haber cisidir. Birkaç rüya tabircilerine göreyse, rüyada yumurta kırmak, kişinin bir topluluğun içine gireceği, ve olmaması gereken bir hata yapacağı anlamına gelip, bir uyarı niteliğindedir. Aile içinde mal, mülk ve miras konularının ortaya çıkacağını da söyleyen rüya tabircileri vardır. Hatta rüyada çiğ yumurta kırmak, rüyayı gören kişinin yaptığı ve yapacağı işler ile rakiplerine fark atacağı, hem parasal olarak istediği makama geleceği hem de hayallerindeki mevkiye ulaşacağı, hayal ettiği konumdan da yüksek mevkilere geleceği, beklenmedik bir müjdeyle karşılaşacağı anlamını taşımaktadır.

RÜYADA BÜYÜK YUMURTA GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Rüyada büyük yumurta görmek maddi açıdan bolluğa be berekete işaret eder. Bu rüya aynı zamanda yapılan bir yatırımın başarılı sonuçlanacağı anlamına gelmektedir. Kişiyi mutlu edecek, müjdeli haberler almayı simgeler. Ama alınan yumurta çürük ya da kırık olursa rüya sahibinin bazı sıkıntılar yaşayacağı anlamını taşır. Rüya sahibi, bekarsa işinde başarılı olur, terfi alır, evli ise çocuğu olur ya da haneye yeni biri gelir, hasta ise sağlığına kavuşur, dertli ise derdine kavuşur.

RÜYADA YUMURTA KABUĞU GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Rüyada yumurta kabuğu gören rüya sahibinin, yüzünün güleceği küçük ve uzun sürmeyen olaylar yaşayacağı rivayet edilir. Yakın dönemde yaşayacağı birçok küçük olay rüya sahibini çok mutlu edecek. Yıllardır işe yaramayan ama bir gün işime yarar denilen şeylerin işe yarayacağının haber cisidir. Borç alım-verim meselelerinin olduğunun işaretidir. Küs olduğu birileri var ise tekrar o kişilerle aynı meselelerin gündeme geleceğini tabir eder. İş yerinde çoğu konuda başarılı olacağı, herkesle iyi geçineceği, çok sevilen ve yardımına ihtiyaç duyulan biri olacağı anlamını taşır. Bu rüyanın psikolojik açıdan anlatmak istediği, anne karnına geri dönmek isteğidir. Gerçeklerden, zorluklardan kaçmak ve annelerine, kendilerini güvenli hissettikleri yere sığınmak istemenin, duygusal boşluğa düşmenin ve anne ile olan bağın güçlü olmasından dolayı kişinin bağımsız hareket etmekte güçlük çektiğinin de bir işaretidir.

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