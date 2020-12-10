Rüyada saç boyatmak ne anlama gelir? Rüyada saç boyamanın tabiri

Rüyada saç boyatmak, sık görülen rüyalardan birisi olmakla beraber rüyada kişinin rüyayı gördüğü şekillere bağlı olarak da manası değişmektedir. Peki, Rüyada saç boyatmak ne anlama gelir? Rüyada saçını siyaha, kızıla, kahverengiye, sarıya boyatmanın alim yorumu





Rüyada saç boyatmak, saçın boyatıldığı renge göre farklı şekillerde tabir edilir. Dolayısıyla rüyada saçını kızıla, sarıya, siyaha ya da kahverengi boyatmak için yapılan tabirlerde farklılığa rastlanır.

RÜYADA SAÇ BOYATMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada saçını boyatmak, rüya gören kişinin birine söylediği bir yalan ile alakalı olarak ortaya çıkacak konuların ortaya çıkmasından çekincesi olmadığını anlamına gelir. Rüyada saç boyatmak, rüyayı gören kişinin iş hayatında ya da sosyal hayatında insanlardan sakladığı bir sırrının olduğuna, bu sırrın kendisine çok büyük sıkıntılar verdiği anlamına gelir.Rüyada saçını boyatan kişi, bu kişinin rüya sahibinden bir şeyler gizlediğine, onun hakkında düşünceleri olduğuna delalet eder.

Rüyada Saçın Kızıl Renge Boyatılması

Rüyada saçın kızılla boyatılması bolluğa, berekete ve işlerin yolunda gideceği anlamına gelir. Rüya sahibi iş hayatında önemli atılımlarda bulunacağı anlamına gelir

Rüyada Saçı Sarıya Boyatmak

Rüyada saçını sarıya boyatan kişi evli ise evlilik hayatında çok iyi şeylerin olacağına, huzurlu ve mutlu bir hayat süreceğine delalet eder. Rüyada sarı saç boyatmak erkek ve kadınlar için farklı şekilde yorumlanır. Rüyada kadının sarı saçını boyatması hayırlara tabir edilirken, erkeğin saçını sarıya boyatması şansızlığa, uğursuzluğa tabir edilir.

Rüyada Saçı Kahverengiye Boyatmak

Rüyada saçın kahverengiye boyatıldığını gören kimse, maddi refaha ereceğine, maddi sıkıntılı günlerinin geride kalacağına tabir edilir. Maddi sıkıntılarının en kısa zamanda son bulacağına delalet eder.

Rüyada Saçı Siyaha Boyatmak

Rüya gören kişinin saçını siyaha boyaması, sır saklandığına ve bu sırrın ortaya çıkmaması için büyük emek harcandığına tabir edilir.

Rüyada Saç Boyatmak İstemek

Rüyada kişinin saçını boyatmak istemesi, hayatındaki sıkıntılardan dolayı kötü bir ruh hali içinde olduğuna ancak bu sıkıntılı günlerin sona ereceğine ve rüya sahibinin huzurlu bir yaşam süreceğine delalet eder.

Rüyada Saçını Maviye Boyatmak

Rüyada saçını maviye boyamak, murat edilen bir işte müjdeli haberler almak, evlenmek ve erkek evlat sahibi olmak demektir.

Rüyada Saçı Arkadaşına Boyatmak

Rüya yorumcuları bu rüyayı gören kişinin henüz tek başına ayakta duracak güce sahip olunmadığını, ancak istikrarlı şekilde hareket ederse geleceği kişi için son derece parlak ve güzel olacağına hayrolur.

Rüyada Saç Boyatmak ve Kestirmek

Rüya sahibi saç boyattığını ve kestirdiği kişinin, yaşadığı sıkıntıları gerisinde bırakarak yeniliklere adım atacağına ve bundan dolayı çok başarılı olacağına yorulur. Aynı zamanda rüya sahibininyeni bir şehre taşınacağına ya da farklı bir ülkede işe başlayacağı, oraya gideceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Saçı Rengarenk Boyatmak

Rüyada saçını rengarenk boyatmak rüya gören kişinin iş girişimlerinde daha dikkatli olması gerektiğini, işleri aynı anda yürütmek isterken içinden çıkılmaz bir hale gelebileceğine dair işarette bulunur.