Rüyada öpüşmek ne anlama geliyor? Rüyada ünlü biriyle öpüşmek? Rüyada tanımadığın biriyle öpüşmek? Rüyada başka bir kadınla öpüşmek?

Bazen rüyalarımızda özlediğimiz ya da yanında olmak istediğimiz insanlar olabilir. Bu tarz durumlarda sevgi ve özlemin ağır basar ve o kişi ile öpüştüğümüzü görürüz. Peki, Rüyada öpüşmek ne anlama geliyor? Rüyada ünlü biriyle öpüşmek? Rüyada tanımadığın biriyle öpüşmek? Rüyada başka bir kadınla öpüşmek? Rüyada bir eşiyle öpüşmek?

Rüyada öpüşme görmek yer yer başımıza gelen bir durumdur. Genelde özlem içerisinde olduğumuz ya da platonik olduğumuz insanlara böyle rüyalar görürüz. Peki anlamı nedir?

RÜYADA BİR HAYVANI ÖPMEK

Rüyada bir hayvanı öpmek,işlerinin yolunda gitmeyeceğine, hayal kırıklığına uğrayacağına, sağlık sorunları yaşayacağına, kişinin sağlıklı beslenmesi gerekeceğine, işinden çok kendisine ve ailesine zaman ayırması gerekeceğine delalet eder. Bu tür durumlara oldukça dikkat etmesi gerekir.

RÜYADA BİR ÖĞRETMEN İLE ÖPÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada bir öğretmen ile öpüştüğünü görmek kişinin bir aile dostunun sıkıntıya düşeceğine ve ona yardım etmek için çeşitli yollara başvuracağına, rüya sahibinin yeni bir yola çıkacağına bu yolda çevresindeki insanlardan yardım alacağına, sonunda mutlu sona ulaşılacağına, maddi kazanç elde edeceğini gösterir vegemelde maddiyat ilşe alakalı bir durumdur.

RÜYADA ÜNLÜ BİRİ İLE ÖPÜŞMEK

Rüyada ünlü biri ile öpüştüğünü görmek yorumculara göre, önemli başarılara imza atacağına ve bu başarılar ile çok ciddi maddi kazançlar elde edeceğine ve bu kazançların oldukça hayırlara vesile olacağına işaret eden bu rüya aynı zamanda, herkes tarafından örnek alınan biri haline geleceğine, maddi gelirinin yükseleceğine, yeni projelere başlayacağına yorulmaktadır.

RÜYADA ÖLÜ BİRİYLE ÖPÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada ölü birisiyle öpüştüğünü görmek oldukça hayırlara vesiledir. Kişinin amelinin temiz olduğuna ve ahiret hayatında acı çekmeyeceğine, rüya sahibinin ise doğru yoldan ayrılmayacağını anlatır.

RÜYADA DUDAKTAN ÖPÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada dudaktan öpüştüğünü görmek eğer kişinin bir ilişkisi var ise ve bu kişi o ise, bu ilişkinin çok uzun yıllar süreceğine delalet eder. Eğer ilşkisi yoksa da kapıda yeni aşkların beklediğini anlatır.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİ İLE ÖPÜŞMEK

Bu rüya sanıldığı gibi öpüşülen eski sevgili ile alakalı değildir. Bu rüyayı gören kişi yepyeni bir ilişkiye başlayacak demektir hem de çevresindeki bir insanla. Bu ilişki oldukça uzun soluklu olacak ve iki tarafta bu ilşkiden oldukça memnun olacak sevip sevielecektir. Kişi bol kazançlar elde edeceğine, bazı arkadaşlarından destek alacağına bu sayede başarısının katlanacak şeklinde delalet eder.

RÜYADA KADIN KADINA ÖPÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

İş hayatında çok başarılı olmaya her türlü zorluğu yenmeye ve çok başarılı olmaya, insanlar sizlere olumsuz konuşsa da sonunda sizlerin çok başarılı olacağına ve hep de mutlu olacağına işaret eder. Bu kişi hedeflerinden şaşmamalı ve aynı yolda azimle yürüümelidir. Çünkü çok başarılı olacaktır.

RÜYADA ERKEK ERKEĞE ÖPÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada bir erkek ile başka bir erkeğin öpüştüğünü görmek yine kadın kadına da olduğu gibi feraha ermeye ve dertlerinden kurtulmaya çok başarılı olmaya işaret eder. rüya sahibinin emellerine kavuşamasına işaret etmektedir.

RÜYADA SEVDİĞİN BİR KİŞİYİ ÖPMEK

Rüyanızda gerçek hayatınızda hoşlandığınız bir kişiyi öpmek birçok emelinize ulaşmaya yorumlanır. Bu rüya sizi daha fazla çaba göstermeye teşvik ediyor, çünkü başarı zaten ufukta. Bazen, bu rüya yakın gelecekte bu insanla gerçek hayatta da bir ilişki içerisinde olacağınıza işaret olabilir.

RÜYADA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMAK

Rüyada biri ile öpüşürken bir başkasına yakalanmak kötü bir işarettir ve çok güvendiğiniz insanlardan gelecek ihaneti gösterebilir. Belki çevrenizde sadece arkadaş gibi davranan, sizi aldatma veya bir şekilde kullanma fırsatı bekleyen bazı insanlar vardır. Oldukça hayırsız bir rüya çeşididir.

RÜYADA EŞİNİ KARANLIK BİR YERDE ÖPMEK

Bu rüya eşinizin sizin onaylamayacağınız bazı davranışlar sergilediği anlamına gelir. Bu konuda kavga edebilir ya da eşinizi tatlı dille uyarmanız gerekebilir.Belki de onaylamadığınız şüpheli bazı davranışlar sergiliyor olabilir.

RÜYADA BİRİNİ TUTKUYLA ÖPMEK

Rüyada birisini tutku içerisinde öpmek bir çok anlama gelebilir anca temel olarak yaşamınızdaki memnuniyetsizliğinizi gösterebilir. Belki biraz değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir. Bu değişiklikler size ferahlığında yolunu açacaktır.