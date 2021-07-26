Rüyada kaz görmek ne demektir? Rüyada kaz görmek ne anlama gelir?

En çok görülen rüyalardan olan ve anlamı çok merak edilen "rüyada kaz görmek" rüyası hakkında detaylar merak ediliyor. Konu hakkında detaylar araştırılırken rüyada kaz görmek ne demektir, rüyada kaz görmek ne anlama gelir, araştırıldı. Peki, rüyada kaz görmek ne demektir?

Rüyada kaz görmek, sık sık görülen ve anlamı en çok merak edilen rüyalardandır. Alamı da en çok merak edilen rüyalardan olan bu rüyanın tabiri araştırılırken rüyada kaz görmek ne demektir ve rüyada kaz görmek ne anlama gelir gibi sorular soruluyor.

RÜYADA KAZ GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada kaz görmek, rüya sahibinin çevresinde onu menfaatleri için kullanacak adeta yolunacak akz gibi gören kişiler olduğu anlamına gelir. Bu kişiler rüya sahibine sinsice yaklaşacak vebüyük bir ustalıkla rüya sahibini kandıracaktır. Rüya sahibi ise saf niyeti ile bu aldatıcı kişilerin tuzağına düşecek demektir.

Rüyada kaz görmek bir yandan da hakikatli ve adil kimselere işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde dönüp duran akbaba kılıklı insanlara karşın, aynı zamanda kendisini saflığı, merhameti ve iyi kalpliliği için seven kişilerin olduğu şeklinde tabir edilir.

RÜYADA KAZ ETİ GÖRMEK

Rüyada kaz eti görmek, rüya sahibinin iyi kalpli birisinden fayda göreceği anlamına gelir. Bu kişi büyük ihtimalle kadındır ve bu kişi rüya sahibinin en sıkıştığı anda onun yardımına yetişecektir.

RÜYADA KAZ YAKALAMAK

Yardım seven, sözünü esirgemeyen, patavatsız dosttur. Yine rüyada kaz yakalamak ise ele geçecek iyi paradır. Rüyasında kaz yakalamak veya kişinin rüyasında kaz yakaladığını görmesi maddi kazanç sağlamaya yorumlanır.

RÜYADA KAZ ETİ YEMEK

Rüyada kaz eti yemek, rüya sahibinin çok güvendiği birisinden ihanete uğrayacağı anlamına gelir. Rüya sahibi ummadığı bir sonuçla karşılaşacak ve dürüst sandığı birsinden aksi yönde davranışla karşılaşacaktır. Rüya sahibi sırtını döndüğü anda o kişi tarafından ihanet uğrayacak demektir.

RÜYADA KAZ YAKALAMAK

Rüyada kaz yakalamak, rüya sahibinin aradığı kısmete ve nasibe erişmesine tabir edilir. Özellikle rüya sahibi kendisi ve hanesi için büyük bir çaba içerisindeyse bu çabaların karşılığını kısa zamanda almasına ve hanesine huzur getirmesine yorumlanır. Yeni bir iş ya da yeni bir evlilik haberi de rüyanın diğer bir yorumudur. Rüyasında kaz gören kimse hak etiği mutluluğa ve berekete kısa zamanda erişir.

RÜYADA KAZ KOVALAMASI

Rüyada kaz kovalaması, rüya sahibinin başının dertte olduğu anlamına gelir. Rüya sahibi bu durumdan kurtulmak için saklanmak zorunda kalacaktır.

RÜYADA KAZLA KONUŞMAK

Rüyada kazın kendisiyle konuştuğunu görmek, zengin bir kadın ile sefere çıkmaya ve bu yolculukta elde edilecek hayır ve berekete işarettir. Yine rüyada Kazın, kendisi ile konuştuğunu gören, zengin bir kadınla yolculuğa çıkar ve bu yolculukta hayır ve bereket elde eder.

RÜYADA KAZLARIN BAĞRIŞMASI

Evinde veya Mahallesinde birçok kazların bağrıştıklarını görmek, musibet ve bela geleceğine hüzün ve kederle karşılaşılacağına delalet eder.