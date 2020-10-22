Rüyada incir görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek ne demektir? Rüyada incir ağacı neye işarettir? Rüyada incir toplamanın ne anlama gelir?

Peki, rüyada incir ağacında incir toplamak ne anlam gelir? Rüyada incir yemek ne anlama gelir? Rüyada incir satın almak ne anlama gelir? Rüyada incir ikram etmek ne anlama gelir? Rüyada incir görmek psikolojik yorumu nasıldır?

Rüyada incir görmek birçok anlam içerir. Rüyada tatlı bir meyve çeşidi olan incir görmemiz canımızın tatlı bir şeyler çektiğinin göstergesi olabilir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak incir görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada incir görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA İNCİR YEMEK

Rüyada incir yemek, aile hayatında ve sosyal hayatta çok güzel ve iyi zamanlar geçirileceğine, çok hayırlı ve iyi insanlar ile karşılaşarak en kısa zamanda evlilik yoluna girileceğine ve rüyayı gören kişinin, temizliğine ve beslenmesine dikkat etmesi sayesinde çok sağlıklı ve uzun ömürlü bir kişi olacağına alamet edilir. Aynı zamanda, yapılan işlerle kazanılan para ile altın gibi çok değerli eşyalar almaya işaret edilir.

RÜYADA İNCİR YEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada incir yediğini görmek, rüya sahibinin, sosyal hayatında kendisine uygun ve hayırlı bir kısmet ile anlaştığına ve aile büyüklerinden onay ve destek alındıktan sonra dünya evine girip hayırlı bir evlat sahibi olacağına tabir edilir.

RÜYADA İNCİR AĞACI GÖRMEK

Rüyada incir ağacı görmek, iş hayatında ve sosyal hayatta gerçekleştirilen projelerde, ortaya konan işlerde ve yapılan çalışmalarda çok iyi ve büyük başarılar kazanılacağına ve bu sayede çok hayırlı ve güzel bir aile hayatı sürüleceğine işaret edilir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin yıllar boyunca çaba harcayarak, sabırla, tırnaklarıyla kazıyarak yoksulluk günlerinden çıkıp zenginliğe varacağına işaret eder. Kişi, fakir olduğu günlerde kendisine yardım yapan hiçbir kimseyi unutmayacak, zengin olduğunda da aynı kişilere o yardımda bulunacak.

RÜYADA İNCİR TOPLAMAK

Rüyasında, incir toplayan kişinin hayatında yaptığı ya da yapacak olduğu bir yatırımın karşılığını alacağı anlamına gelmektedir. Yatırımın karşılığı sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da alınacaktır. Kişinin başarılı çalışmalar yapacağına işaret eder. Bazı rüya yorumcularına göre, rüyada incir toplamanın anlamı mirastır. Kişinin kendisine ya da kendisinin yakınlarına kalacak olan mirasa işaret eder. Rüyada incir toplamının bir diğer anlamı ise yapılan iyiliklerinin karşılıklarının alınmasına yorumlanır.

RÜYADA İNCİR AĞACINDAN İNCİR TOPLAMAK

Rüyada bir incir ağacı üzerinden incir toplanıyorsa hem rüyayı gören kişi, hem de ailesi için manevi ve maddi açıdan güzel günlerin geleceğini müjdeler. Kişinin giriştiği bir işte zaman içerisinde gelirinin artacağına, manevi bir şekilde de huzurlu günler yaşayacağına, aynı zamanda başarıyı yakalayarak ailesiyle birlikte yaşayacağı güzel günlere işaret eder.

RÜYADA KURU İNCİR GÖRMEK

Kişinin rüyasında, kuru incir görmesi oldukça hayırlıdır. Bir kimsenin rüyasında kuru incir görmesi, kendisinin malvarlığının artacağından ve zenginleşeceğine işaret eder. Kişinin kazancı artarak, evindeki rızık çoğalır, müşterileri artar ve işleri açılır.

RÜYADA SİYAH İNCİR GÖRMEK

Rüyada siyah incirin görülmesi kişinin vicdan azabı çekeceğini işaret etmektedir. Aynı zamanda rüyasında bir siyah incir gören kişi, yapmış olduğu bir işin ardından çok fazla pişman olacağına ve vicdan azabı çekeceğine işaret eder.

RÜYADA SARI İNCİR GÖRMEK

Rüyada sarı incir görmek, rüya sahibinin, sağlığına pek dikkat etmemesi, bulduğu sağlıklı ya da sağlıksız her şeyi yemesi ve temizliğine dikkat etmemesinden ötürü sağlığından olacağına ve büyük bir rahatsızlığa yakalanacağına tabir edilir.

RÜYADA YEŞİL İNCİR GÖRMEK

Rüyada yeşil incir görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında uğradığı bir zararı gidermek için eş, dost ya da akrabalarının birinin eşinden ya da annesinden borç olarak bir miktar altın alacağına yorumlanır.