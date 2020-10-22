Rüyada fil görmek ne anlama gelir? Rüyada fil görmek ne demek? Rüyada fil yavrusu görmek? Rüyada fil sürüsü görmek?

Rüyada hayvan görmek zaman zaman başımıza gelen bir durumdur. Özellikle bazı hayvanları çok daha sık görürüz. İri hayvanlarda en bilindik hayvan fil olduğu için fil oldukça sık görülen bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Peki, rüyada fil görmek ne anlama gelir? Rüyada fil görmek ne demek? Rüyada fil yavrusu görmek? Rüyada fil sürüsü görmek?

Rüyada fil görmek bazı zamanlar başımıza gelen bir durumdur. Bunun farklı versiyonları görülse de en çok filin kendisi görülür. Bu sebeple oldukça sık aratılır. Peki, rüyada fil görmek ne anlama gelir? Rüyada fil görmek ne demek? Rüyada fil yavrusu görmek? Rüyada fil sürüsü görmek?

RÜYADA FİL SEVMEK

Rüyada fil sevmek ne anlama gelir en çok merak edilenlerden birisidir.Rüyasında fil sevdiğini gören kimse için bazı olayların artık son bulduğu, güzel işlere doğru gidildiği tabir edilir. Rüyada fil sevmenin gene yorumu, güzel işlerde bulunmaktır. Huzurlu ve uzun ömürlü olmak diğer manasıdır.Genelde kısmet kapıları da kişilere açılır.

RÜYADA FİLE BİNMEK

Rüya tabircileri, rüyasında file bindiğini gören kişinin, özgür kalmak için savaştığına işaret ederler. Kişinin özgürlüğü için tüm tehlikeleri göze aldığına işaret edilir. Rüyada file bindiğini gören kişinin duygusal yönden çok güçlü olduğu hikmet edilir. Rüyada file bindiğini sonrasında düştüğünü görmek, anlam verilemeyen durum manasına gelir. Bir çok sırrın açığa çıkacağı anlamına gelir.

RÜYADA YARALI FİL GÖRMEK

Rüyada yaralı fil görmek zaman zaman başımıza gelen bir durumdur. Bunun bir çok anlamı olabilir. Kişinin etrafında veya uzağında, kendisine muhtaç olanlara işaret eder. Alimler burada, rüya sahibinin aracı yolcu olduğunu belirtirler. Sıkıntı çeken kişiler, rüyada yaralı fil gören kişiye muhtaçtırlar. Onun yardımı ancak onları kurtarabilecek durumdadır. Rüya alimleri, kişinin illa maddi değil, manevi yönden bu kişilere yardımı olacağına işaret ederler. Rüyada yaralı fil görmek genel hatlarıyla bunu anlatır.

RÜYADA FİLDEN KORKMAK

Kişinin telaş etmesine, sıkıntılarının bu yönde başlamasına rivayet edilir. Rüyada dilden korktuğunu görmek, akıllıca yapılan işlerde başarılara hikmet edilir. Kişinin telaşının yersiz olduğuna, korkularını yenmesi gerektiğine dair yorumlar yapılmıştır. Sıkıntılardan elemlerden ve derteler kurtulmaya işarettir.

RÜYADA FİL YAVRUSU GÖRMEK

Rüyada filin yavrusunu gören kişinin her işinin rast gideceğini söylerler. Rüyada fil yavrusu beslediğini görmek, çocuk sahibi olmaya hikmet edilmiştir. Kişinin olumlu yönde ilerlediğine, işlerinin istediği gibi güzel gideceğine işaret edilir. Rüyada fil yavrusu gören kişinin malında çoğalma olur. Hayatında bereket ve tutarlılık olacaktır. Bu durum sevgiye aşka merhamete delalet eder.

RÜYADA FİL GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Yaşanacak değişimin kişinin kendi iradesinde veya irade dışında olabileceğini işaret ederler. Alimler bu konuyu şöyle değerlendirirler. Kişi, bezdiği, sıkıldığı bir durum için çabalamaya başlar. Çabaları oldukça fazla olur. Bu onun iradesi dahilindedir.

Ancak ortaya çıkacak sonuç olumlu olsa bile, irade dışında gerçekleşir. Yani kişi, beklemediği sonuçlarla karşılaşabilir. Rüyada fil görmenin diğer anlamı, kuvvetli olmaya işaret edilmesidir. Kişinin sorunlarından kurtulabilecek kuvvette olduğuna hikmettir. Sorunları ve problemleriyle tek başına uğraşıyordur vebaşarılı olmaya çalışıyordur.