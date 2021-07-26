Rüyada el öpmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birinin elini öpmek ne anlama gelir? Rüyada cumhurbaşkanının elini öpmek ne anlama gelir?

Gelenek göreneklerimizde büyüklere saygı oldukça önemlidir. Büyüklere saygının en önemli ifadesi de el öpmektir. Peki rüyada el öpmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birinin elini öpmek ne anlama gelir? Rüyada cumhurbaşkanın elinin öpmek ne anlama gelir? Rüyada ölünün elini öpmek ne anlama gelir?

El öpmek, Türk örf ve adetleri açısından önemli bir gelenektir. Saygıyı ve hürmeti ifade eder. Rüyalarımızda pek çok şeyi gördüğümüz gibi el öpmeyi de görürüz. Gerçek hayatta saygıyı ifade erkeden rüyada el öpmek ne anlama gelir? Rüyada cumhurbaşkanın elinin öpmek ne anlama gelir? Rüyada ölünün elini öpmek ne anlama gelir?

RÜYADA EL ÖPMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyalar, insanları farklı boyutlara taşıdığı için rüyada görülen her şeyin ne anlama geldiği hemen hemen herkes tarafından merak edilmektedir. Rüya tabirleri tarihin en eski döneminden günümüze kadar insanlar için önemli olmuştur. Rüya tabirleri söylendiğinde akla ilk gelen kişi hz. Yusuftur. Günümüzde ki rüya tabirlerinin kaynağının da o zamanlara dayandığı düşünülmektedir. Bu yazımızda rüyada el öpmeyi ele aldık.

Rüyada el öpmek, her şeyden önce hayra ve berekete yorumlanır. Bazı kaynaklar el öpmenin evlada ve etrafında saygının artacağına da işaret eder. Rüyada el öpmek aynı zamanda güzel işlerin yapılacağına işaret eder. Mutluluk, huzur, bereket, kişinin etrafında saygın biri olacağına da delalet eder.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİN ELİNİ ÖPMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ölmüş birinin elini öptüğünü görmek rahat yaşamaya ifade eder. Borçların ödenmesine de ve hayatının kolaylaşacağını da delalet eder. Bu tabir kişinin çekingenliğine ve bu çekingenliğin son bulacağına da işaret eder.

RÜYADA CUMHURBAŞKANIN ELİNİ ÖPTÜĞÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada cumhurbaşkanın elini öptüğünü görmek iş hayatında yükselmeye ekonomik olarak refaha ulaşacağına işaret eder. Rüya neşe ve eğlenceye de işaret eder. İşlerinde bereketinin artacağına yüklü kazanç elde edeceğine de işaret eder. Rüya bütün sıkıntılardan kurtulmaya da delalet eder.

Eski kaynaklara göre rüyada cumhurbaşkanın elini öptüğünü gören kişi akıllı ,bilgili kişilerle karşılaşıp iyi işler yapacağına işaret eder. Rüya her türlü musibet kaza beladan kurtulmaya da işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin uzun ve sağlıklı olacağına da işaret eder.

RÜYADA ÖLÜNÜN ELİNİ ÖPMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ölünün elini öpmek hayra işaret eder. Rüya kişinin utangaçlıktan kurtulup hayırlı işer yapacağına işaret eder. İyi işler yapıp büyük başarılar elde edeceğine delalet eder. Bazı kaynaklar is rüyanın aldatmaya işaret olduğunu belirtmiştir. Kişinin bazı özelliklerini gizlediğine ve iki yüzlülüğe de işaret eder. Yeni insanlarla tanışmaya ve misafirliğe de işaret eder.

RÜYADA ÖLMÜŞ ANNENİN ELİNİ ÖPMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ölmüş annenin elini öptüğünü görmek ölen kişiyi özleme ve iyi haberler alınacağına işaret eder. Rüya aynı zamanda ölen kişinin sevineceği işler yapılacağı manasına da gelir. Bazı yorumculara göre ise bu rüya evliliğe de yorumlanabilir.

RÜYADA ÖLEN BABANIN ELİNİ ÖPMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ölmüş babanın elini öptüğünü görmek, işlerin rast gideceğine ve çeşitli nimetlere kavuşacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüyanın görülme şekline göre de farklı yorumlanabilir. Bu rüya vefasızlığa da işaret eder .Öncede iyilik yaptığı kişilerden zara göreceğine de eder. Ölmüş babanın elini öptüğünü görmek yaşam şartlarının iyileleceğine zorluklardan kurtulmaya da işaret eder