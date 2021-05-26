Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir?
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Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir?

Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir?
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Görülen rüyalar çeşitli anlam ifade eder. Rüyalar kişilerin günlük hayatta yaşadığı durumların yansıması olarak görülür. Rüyada aynanın kırılması! Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir?

Görülen rüyalar çeşitli anlam ifade eder. Rüyalar kişilerin günlük hayatta yaşadığı durumların yansıması olarak görülür. Rüyada aynanın kırılması! Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir?

RÜYADA AYNA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya ayna gören kişinin maddi kayıplara uğrayacak veya kendini kötü hissedecektir. Eğer kişi hasta ise,kötü anlam ifade eder. Rüyada görülen ayna zamanda seyahat veya hamilelik anlamına gelir. Bir kadın bir rüyada aynaya bakarsa, bir kız çocuğu olacak, bir erkek bir rüyada aynaya bakarsa, bir erkek çocuk doğuracağı anlamına gelir.

RÜYADA AYNANIN KIRILMASI

Rüyada görülen aynanın kırılması, istenen işlerin ters gitmesi anlamıdır. Aynanın kurulması yeni kurulan işlerin yolunda gitmeyeceği, işlerin ters gideceği anlamında.

RÜYADA AYNADA KENDİNİ GÖRMEK

Rüyada aynada kendini görmek pişmanlık duygusuna işarettir. Kişinin kendisi ile yüzleşmesi anlamını ifade eder. Kişi daha önce yaptığı hatadan dolayı pişmanlık duyması ve vicdan muhasebesi yapmasıdır.

RÜYADA KİRLİ AYNA GÖRMEK

Yaşanan kötü olaylar ve kalp kırıklıklarına işarettir. Kişinin yaşanan olaylar sonucu hayal kırıklığına işaret eder. işi maddi kayıplara uğrayacak veya kendini kötü hissedecektir. Hasta bir kişi rüyasında aynaya bakarsa, bu onun ölümü demektir. Bir rüyadaki ayna aynı zamanda seyahat veya hamilelik anlamına gelir.

Rüya tabirleri sözlüğü ve rüyaların anlamları için tıklayın.

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