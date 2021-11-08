Kimi rüyasında ateş yakar, kimi ateş söndürür. Genel olarak rüyada ateş görmek bazen müjdeyi, bazen ise korkuyu işaret eder. "Rüyada ateş görmek ne anlama gelir? Rüyada ateş yaktığını görmek nasıl yorumlanır?" sorularının detayları haberin devamında yer alıyor.

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

İnsan hayatını, az miktar da olsa yönlendiren rüyalar farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu sebeple görülen rüyaların unutulmaması için not alınması ve ne anlatmak istediğinin araştırılması önemlidir. İnsanların hayata bakış açısının ve fikirlerinin değişmesinde etkili olan rüya tabirlerinde, "Rüyada ateş görmek ne anlama gelir? Rüyada ateş yaktığını görmek nasıl yorumlanır?" sorularının yanıtlarını araştırıp derledik. Birçok kişinin gördüğü bu rüya, insanın hayatından izler taşır ve içindeki diğer faktörlere göre çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Bu nedenle rüyanın doğru bir şekilde tabir edilmesi son derece önemlidir. Peki, rüyada ateş görmek ne anlama gelir? Birçok inanış olsa da rüya tabirleri ile ilgilenen alimler tarafından rüyada ateş görmek hem olumlu hem de olumsuz olarak yorumlanmıştır. Rüyada ateş görmek genel olarak müjde ya da korkuya delalettir. Ateş, daha çok savaşı, endişeyi, husumeti, zararı, yanlışı, günahı, yakın zamanda ortaya çıkacak fitneyi sembolize etse de bereket ve müjdeli bir haberi de sembolize eder. Rüyada ateş gören kişi, beklenmedik bir şeyle karşılaşacak demektir. Beklenmedik olayları, durumları işaret eder. Rüya sahibinin bu rüyayı hayra yorması ve dua etmesi gerekmektedir. Dikkatli olursa, müjdeli bir haber alacağı rivayet edilir.

RÜYADA ATEŞ YAKTIĞINI GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Rüyada ateş yaktığını görmek çok büyük gücü, desteği işaret eder. Rüyada ateş yakan bir kişi, kendi aklı ve çabası sayesinde çok başarılı bir kişi olduğu ya da olacağı anlamını taşır.Toplum içinde ateş yaktığını gören kimse, toplumu ilmiyle bilgilendirecek, aydınlatacak demektir. Gündüz yakılan ateş, savaşı, kötülüğü, gece yakılan ateş ise yol göstericiliği, uyarıyı temsil eder. Eğer ateş dumansız yanıyorsa, kişinin hacca gideceğine delalettir. Rüyada ateş yakmak, büyük bir destek alacağının da haber cisidir. Aynı zamanda sağlam temelleri işaret eder. Rüyasında ateş yaktığını gören kişi, özel hayatında çok sağlam ilişkiler kuracak; aşk ilişkisi ve arkadaşlık ilişkileri çok kuvvetli olacağından yaşanacak olan sıkıntılardan yara almadan, hızlı bir şekilde sıyrılacaktır. İş hayatında önemli kararlar vermesi gerekecek ve her adımında bin kere düşündüğü için doğru kararları vermiş olup, önemli başarılar elde edecektir. Rivayete göre, bu başarılarının sonunda ciddi gelir elde edeceğini de işaret eder.

RÜYADA ATEŞ SÖNDÜRMEK NE ANLAM TAŞIR?

Çevreye zarar veren ateşi söndürdüğünü gören kişinin kısmetinin açılacağı rivayet edilir. Ateş söndürmek, iyi, müjdeli, ayaklarımızı yerden kesecek haberler in gelişine işarettir. Soba veya ocaktaki ateşi söndürmek; kötü, üzen haberler e işarettir. Ateş söndürmek, etrafındaki fitneci ve kötü düşünceli insanlardan uzak duracağı ya da ortada bir fitne, kavga-dövüş varsa yatıştıracağı anlamını taşır. Şerden uzaklaşmayı da temsil eder.Yenilenmenin, yenilenmen gerektiğinin haber cisidir. Rüyasında birinin ateş yaktığını gören kişi okul, iş, sosyal yaşamında tüm eski kötü alışkanlıkları bırakıp, sıfırdan yeni bir hayata başlayacağı, hayatının bundan sonrası için onları huzurlu, mutlu, sakin bir yaşam bekliyor olacağı yorumlanır. Yaşadığı hayatı sevmemesine rağmen değişim için hiçbir şey yapmayan, çabalamayıp, olduğu gibi devam eden kişilere uyarı niteliğinde bir rüyadır. Eğer bu kişiler çaba ve gayret gösterirse, sonunda istediği ve hayalini kurduğu hayata kavuşacaktır.

RÜYADA YANGIN GÖRMEK RÜYA SAHİBİNE NE ANLATIR?

Çoğunlukla pozitif yorulsa da yangın tam tersine yorulur. Rüyada bir yerin, mekanın yandığını görmek o yerde çıkacak olan kavga ve gürültünün haber cisidir. Büyük olasılıkla aile içi tartışmaların olacağına ve taraflar arasında anlaşmazlıkların süreceğine, ortak karara varamayacaklarına, her iki tarafında suçunu kabul etmemesi üzerine bu anlaşmazlıkların ve küslüğün yıllar süreceğine delalet eder. Ayrıca bu tartışma ve çatışma sonucunun, maddi olarak kayıplara yol açacağı söylenir.

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