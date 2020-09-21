Rutkay Aziz TTB hakkında ne dedi? Rutkay Aziz'in Türk Tabipler Birliği konuşması
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Rutkay Aziz TTB hakkında ne dedi? Rutkay Aziz'in Türk Tabipler Birliği konuşması

Usta oyuncu Rutkay Aziz, 27. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Zeydan Karalar verirken, Rutkay Aziz'in Türk Tabipler Birliği (TTB) ve sağlıkçılar ile ilgili konuşması törene damga vurdu. Rutkay Aziz TTB konuşması haberimizde.

Rutkay Aziz TTB hakkında ne dedi? Rutkay Aziz'in Türk Tabipler Birliği konuşması
21.09.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:36

Her yıl düzenlenen Adana'nın film festivali Altın Koza Film Festivali 2020 yılında 27. defa sanatseverleri ağrıladı. 2020 Altı Koza Film Festivali Onur Ödülü ise Rutkay Azize verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın takdim ettiği ödül sonrası Rutkay Aziz Türk Tabipler Birliği hakkında konuşma yaparak ödülü onlara armağan etti. Peki, Rutkay Aziz TTB hakkında ne dedi?

RUTKAY AZİZ TTB (TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ) KONUŞMASI

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 - 20 Eylül arasında düzenlenen Altın Koza Film Festivali bu yıl 27'nci kez hayata geçirildi. Festivalin ödül töreni ise İstanbul Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ödül töreni kapsamında Rutkay Aziz, Yaşam Boyu Onur Ödülü'n layık görüldü. Aziz, ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan aldı.

Ödül sonrası konuşma yapan Rutkay Aziz; '' Ben bu ödülü, son derece onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipler Birliği'ne hediye edeceğim. Bu hafta içinde sizlerin de selamlarınızı ve alkışlarınızı da göndererek onları selamlayacağım. Hem sağlık emekçilerini hem de tabipleri. Tekrar tekrar sağ olun.

Kaynak: Haberler.com

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