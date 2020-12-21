Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü
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Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü

21.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:33
Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının son hızla devam ettiği Rusya'da, aşı üzerinde çalışan 45 yaşındaki bilim insanı Alexander Kagansky'nin ölümü ülkeyi salladı. 14'üncü kattaki apartman dairesinden düşen ve vücudunda bıçak izleri bulunan Kagansky'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'da koronavirüse karşı aşı çalışmalarına katılan ve büyük ilerleme sağlayan 45 yaşındaki Alexander Kagansky dün gece 14'üncü kattaki apartman dairesinden düşerek can verdi.

DÜŞMEDEN ÖNCE BİRİYLE BOĞUŞMUŞ

Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets'te yer alan haberde Kagansky'nin vücudunda bıçaklanma izlerinin bulunduğu belirtildi. St. Petersburg'da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel polis Kagansky'nin düşmeden önce evde bir kişiyle boğuştuğunu söyledi.

2017'DEN BERİ RUSYA'DA GÖREV YAPIYORDU

45 yaşındaki bir adamın olağan şüpheli olduğunu açıklayan yetkililer, 13 yıl İskoçya'da çalışmalarını sürdüren ve 2017'den beri Rusya'daki Far Eastern Federal Üniversitesi'ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi'nde direktör olarak çalışan Kagansky'nin ölmeden önce koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

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