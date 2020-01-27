Rusya'yı geride bırakan Çin dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu
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Rusya'yı geride bırakan Çin dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün son raporuna göre Çin, dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi konumunda

27.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:58
Rusya'yı geride bırakan Çin dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu

10 yıl önce silah ithalatına bağımlı olan Çin, dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu.


Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayınladığı raporda Çin'e ait üç şirketin dünyanın en büyük 10 silah üreticisi listesine girdiğine dikkat çekildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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