Rusya'yı geride bırakan Çin dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu

27.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:58

10 yıl önce silah ithalatına bağımlı olan Çin, dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu.



Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayınladığı raporda Çin'e ait üç şirketin dünyanın en büyük 10 silah üreticisi listesine girdiğine dikkat çekildi. Euronews.com'da Görüntüle