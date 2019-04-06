Rusya'ya Meteor Düştü

Rusya'ya Meteor Düştü

Rusya'nın Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı.

Rusya'ya Meteor Düştü

Rusya'nın Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı. Meteorun düşme anı amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı. Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi akademisyenlerinden Vladimir Surdin düşen cismin meteor olduğunu doğruladı. Meteorun düşüş anı ise amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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