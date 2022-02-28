Rusya ve Ukrayna'nın görüşeceği odanın fotoğrafı sızdı! Masadaki düzen gözden kaçmadı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta önceki gün önemli gelişmeler yaşandı. Rus devlet sarayı Kremlin'den yapılan açıklamada Rus yetkililerin müzakere görüşmeleri için Belarus'a gittiği açıklandı. Ancak Ukrayna tarafı, görüşme teklifini Rusya'nın verdiği sürenin bitiminin ardından kabul etti.

MÜZAKERE KARMAŞASI SON BULDU

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklamalarının ardından müzakere karmaşası da son bulmuş oldu. İki ülke, "ön koşulsuz" olarak görüşme yapmak için anlaşmaya vardı. Dünyanın gözünün çevrildiği görüşme bugün başlayacak.

GÖRÜŞME ODASININ FOTOĞRAFI SIZDI

Merakla beklenen görüşmenin gerçekleşeceği odanın fotoğrafı da Belarus basını tarafından paylaşıldı. Masadaki düzen ise gözlerden kaçmadı. Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında herhangi bir eşitsizlik olmadığı görülürken, iki ülke bayrağının arasında Belarus bayrağı yer aldı.

İşte o fotoğraf: