: Rusya uzaya bir navigasyon uydu aracı daha gönderdi

12.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:41

Küresel navigasyon sistemi için uzaya 27 uydu aracı gönderen Rusya, yenilemek amacıyla uzaya yeni bir araç daha gönderdi.

Rusya'da küresel navigasyon sistemine yatırımların başlatıldığı 1993 yılından itibaren bu yönde çalışmalar arttırılarak sürdürülürken 27 navigasyon uydu aracı yenilenmeye devam ediyor. İlk olarak 1993 yılında toplamda gönderilen uzay aracı sayısı 12 iken, sonraki yıllarda bu sayı 27'ye ulaştı. Uzun zamandır 27 uzay aracının yenilenmesi için çalışmalar sürdürülürken, bu yıl toplamda 6 araç uzaya gönderildi. Rusya'nın Arhangelsk Oblastı'na bağlı Mirni kentinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden Soyuz-2 fırlatma aracıyla "Global Navigation Satellite System" (GLONASS) uydu aracı gönderildi.

Sorunsuz bir şekilde ateşlenen ve 11 saat 54 dakikalık sürede hedefine ulaşan uzay aracı öncelikle test edilecek, bütün testlerin başarıyla gerçekleşmesinin ardından gönderilen bu uzay aracı diğer 27 uzay aracından birinin görevini sürdürmeye devam edecek.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

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