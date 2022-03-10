- Rusya, Ukrayna'da doğalgaz boru hattını vurdu

DONETSK - Rus ordusu, Ukrayna'nın Svitlodarsk'da bulunan doğalgaz boru hattına saldırmasının ardından yangın çıktı.

Rusya, Ukrayna'da stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Donets Oblastı'nda yer alan Svitlodarsk'daki doğal gaz botu hattını vurdu. Saldırı sonrası boru hattında yangın çıkarken, bölgede büyük panik yaşandı. Acil Durumlar Servisi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.