Rusya-Ukrayna-AGİT üçlü toplantısının İstanbul'da yapılması görüşülüyor

Ukrayna gerilimi nedeniyle yeniden başlayacak, 'Ukrayna-Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üçlü Temas Grubu' (Minsk) toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, toplantı tarihinin henüz netleşmediği bildirildi.

İSTANBUL (DHA) - RUSYA- Ukrayna gerilimi nedeniyle yeniden başlayacak, 'Ukrayna-Rusya- Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üçlü Temas Grubu' (Minsk) toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, toplantı tarihinin henüz netleşmediği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya- Ukrayna gerilimine ilişkin, Türkiye'nin pozisyonunun net olduğu, tansiyonu düşürmek, diyaloğu artırmak ve çatışmayı önlemek olduğu vurgulandı. Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, toplantıya daha önceki katılımcılar Rusya, Ukrayna, AGİT, Donbas'tan temsilcilerin katılacağı belirtildi. Toplantı tarihinin kesinleşmediği, bu toplantının ardından da görüşmelerin devam edeceği vurgulandı. Öte yandan, Türkiye'nin arabuluculuğuna hem Rusya hem de Ukrayna'nın sıcak baktığı belirtildi.