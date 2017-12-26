Rusya'dan Dengeleri Değiştirecek Suriye Hamlesi: Daimi Birlikler Oluşturuluyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Suriye'deki iki askeri üssünde kalıcı varlığına yönelik çalışmalara başladığını söyledi.

BAHSİ GEÇEN ÜSLER, TARSUS VE HMEYMIM

Şoygu, Rus askerlerinin Suriye'deki iki askeri üste kalıcı olarak yerleşmeye başladığını açıkladı. Bahsi geçen üsler, Akdeniz kenarındaki Tartus ve Hmeymim

HAVA SAVUNMA ÜSSÜ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Suriye'deki iç savaşın yedinci yılını doldurmasına aylar kala, Rusya'nın ülkede kurduğu hava savunma üssü uydudan görüntülenmişti. Akdeniz kıyısındaki Tartus ile iç kesimlerdeki Hama arasında yer alan ve ay başında görüntülenen Masyaf'taki üste, radarlar ve silahlar bulunuyor.

MOSKOVA KRİTİK AKTÖR

Moskova, Suriye'deki hava operasyonlarında, Eylül 2015'te başlamıştı. Rusya'nın hava operasyonları ve askeri birlikleri, iç savaşta Esed'in elini önemli oranda güçlendirmişti.

ÇEKİLECEĞİZ DEDİLER AMA...

İki hafta önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye'deki askeri birliklerinin bir bölümünü geri çekmeye başladığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yıl da ülkedeki askeri birliklerin çekileceğini belirtmiş, ancak bu gerçekleşmemişti.