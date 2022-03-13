Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti - İnsani yardım
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Yardım paketlerinin araçtan indirilmesi Kilisede toplanan yardım paketlerinden detaylar Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.
Yardım paketlerinin araçtan indirilmesi
Kilisede toplanan yardım paketlerinden detaylar
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.
Kilisede toplanan yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.