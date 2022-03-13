Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti - İnsani yardım - Haberler

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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti - İnsani yardım

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Yardım paketlerinin araçtan indirilmesi Kilisede toplanan yardım paketlerinden detaylar Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.

Yardım paketlerinin araçtan indirilmesi

Kilisede toplanan yardım paketlerinden detaylar

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.

Kilisede toplanan yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti - İnsani yardım

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti - İnsani yardım

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti - İnsani yardım

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

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