Rusya Parlamentosu, gazetecileri 'Yabancı ajan' olarak nitelendirecek tasarıyı kabul etti
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Rusya Parlamentosu, gazetecileri 'Yabancı ajan' olarak nitelendirecek tasarıyı kabul etti

Rusya Parlamenetosu'nun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada, gazetecilerin 'yabancı ajan' olarak tanımlanmasına olanak sağlayan tasarı kabul edildi

21.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:34
Rusya Parlamentosu, gazetecileri 'Yabancı ajan' olarak nitelendirecek tasarıyı kabul etti

Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada, gazetecilerin 'yabancı ajan' olarak tanımlanmasına olanak sağlayan tasarı kabul edildi.


Oylamaya 450 sandalyeli parlamentoda 311 destek verirken genel kurula katılan 4 milletvekili oy kullanmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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