Rusya Parlamentosu, gazetecileri 'Yabancı ajan' olarak nitelendirecek tasarıyı kabul etti
Rusya Parlamenetosu'nun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada, gazetecilerin 'yabancı ajan' olarak tanımlanmasına olanak sağlayan tasarı kabul edildi
21.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:34
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada, gazetecilerin 'yabancı ajan' olarak tanımlanmasına olanak sağlayan tasarı kabul edildi.
Oylamaya 450 sandalyeli parlamentoda 311 milletvekili destek verirken genel kurula katılan 4 milletvekili oy kullanmadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com